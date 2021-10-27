Премии РГО удостоен турмаршрут перевал Дятлова - исток Печоры - плато Маньпупунер

Тайна перевала Дятлова возглавляет топ самых загадочных тайн ХХ века. Версий, почему погибла группа из девяти туристов в 1959 году на горе Холатчахль ("гора мертвецов"), сотни. От бытовых до сверхъестественных с участием инопланетян. Но лучше не гадать, а пойти и самому все разгадать.

И это не шутка. Информация для путешественников из числа мистиков, романтиков и очарованных странников. Премии Русского географического общества в номинации "Лучший туристический проект" удостоен турмаршрут перевал Дятлова - исток Печоры - плато Маньпупунер.

Дипломы, хрустальный глобус и 500 тыс. рублей (на двоих) получили организаторы тура Дмитрий Кириллов и Валерия Шмидт.

О конкуренции: эту премию вручают раз в два года, и, как отметил президент РГО Сергей Шойгу, в этот раз за победу боролись почти 800 проектов, из которых восемь победили.

Дмитрий Кириллов и его волонтеры шесть лет облагораживали маршрут: построили вертолетную площадку, обустроили километры троп, навели мосты через Печору и ее притоки, вручную собирали и дробили тонны камней, на плечах носили доски и сваи.

Скажите, а зимой я могу пройти на перевал Дятлова? Без риска там и остаться.

Дмитрий Кириллов: Конечно, и именно благодаря тому, что мы поставили модули. На всех электронных картах мира нанесены их точные координаты. Даже если модуль занесет снегом - идешь по навигатору на лыжах, разгребаешь (лопаты в наличии), пользуешься. Бесплатно! Но во всем должна быть мера. Ведь доходит до того, что некоторые идут на перевал Дятлова отпраздновать день рождения. На месте гибели группы что-то отмечать не надо. Нужно просто прийти, посидеть на том месте, где стояла их палатка. Спуститься вниз, где они пытались развести костер под кедром. Где прошли их последние минуты. Нужно прожить, прочувствовать. И слеза наворачивается.

А самого как туда занесло?

Дмитрий Кириллов: В 2014 году прошел от перевала до плато Маньпупунер. Поразило количество грязи, мусора, незащищенность плато, хотя это заповедник. И там люди часто получали травмы, иногда погибали. Решил навести порядок.

"Модуль" - слово не каждому понятное. Жилой вагончик?

Дмитрий Кириллов: Я против слова "вагончик". Модуль - это... модуль! В разобранном виде помещается в Ми-8. Собирают его два человека за два часа без всяких механизмов. Есть санитарный модуль, т.е. туалет. Быт в горах - это важно. Мы обустроили несколько лагерей, проложили 3,5 км мостовых переходов, ведь Маньпупунер со всех сторон окружают болота. Теперь цивилизация! Мы изменили философию активного туризма Северного Урала. Если раньше это было только преодолением трудностей, то теперь есть время для созерцания.

Возрастные рамки?

Дмитрий Кириллов: С нами ходили дети, а верхний порог затрудняюсь назвать. Бабушки далеко за 60, причем с рюкзаками. Да, нелегко, но теперь ты знаешь, что через 15-22 км есть жилище, где медицинская аптечка, свет, печка, мягкие кровати.

Не могу не спросить: есть своя версия трагедии группы Дятлова?

Дмитрий Кириллов: Конечно. Версий миллион, а истина всегда одна. Задай себе вопрос: что могло сподвигнуть девять человек, не сговариваясь, покинуть ночью палатку? Спросонья! Ну что?! Солдаты, беглые зэки или злые манси?..

Да, оговорюсь: манси очень обижаются, когда слышат версию о своей вине. Они нормальные люди, не дикари, и такие теории для них кажутся дикими... Но вернемся на Холатчахль. Естественно, при таком раскладе первыми бы из палатки вышли мужики. Девушки бы успели одеться. Ведь так? Да хоть бы пришли медведи, инопланетяне или сошла лавина - парни выскочили бы первыми. Но этого не было. То есть причина физиологическая. Так себя ведут только в случае, если нечем стало дышать. Задыхаешься - не думаешь об обуви, фонарике, о том, чтобы накинуть на девушку тулупчик. Инстинкт самосохранения! Просто бежишь вниз, падая на скользких склонах Холатчахля, бьясь о камни, получая травмы. Все вторично, главное - глоток воздуха.

А куда воздух-то делся?

Дмитрий Кириллов: И на склонах Холатчахля, Отортена, на плато Кваркуш (это к югу) мы находили ступени ракет, запущенных из Байконура или из Капустина Яра. Ступень упала, остатки ядовитого топлива, гептила, растеклись...

Тогда все секретили, особенно ракетные пуски. Но все становится на свои места, все понятно.

Вы на церемонии вручения премии сказали, что сейчас там безопасно.

Дмитрий Кириллов: Так и есть. Там можно и нужно побывать. Представить, как это было в 1959-м, лично прочувствовать. Замечу, что это не просто прогулка, там даже летом, бывает, ноги отнимаются. А уж зимой... Но в условиях, в которых оказались ребята, вы не окажетесь даже зимой. Повторение трагедии исключено. Да, до нашего прихода на Северный Урал там регулярно случались несчастные случаи, люди погибали. Сегодня этот маршрут - один из самых безопасных. И не только для туристов, но и для природы.

Кстати

Приют туриста

Фото: пресс-служба РГО

Модули в горных лагерях на маршруте между перевалом Дятлова и плато Маньпупунер. Рассчитаны на 4-8 человек, но случается, что туда набиваются больше десятка. Есть печь, дрова, газ, газовые плиты, посуда, теплые туалеты, электростанция для зарядки гаджетов, мешки для сбора мусора.