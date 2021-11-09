Фигуры Мирового чемпионата по ледовой скульптуре вырежут на Байкале

Лед озера Байкал станет материалом для изготовления фигур Мирового чемпионата. Часть соревнований зимнего сезона 2021-2022 годов пройдет в Сибири в рамках международного фестиваля культуры, творчества и спорта Olkhon Ice Fest. Такое решение принял организационный комитет Мирового чемпионата по ледовой скульптуре, сообщили корреспонденту "РГ" в оргкомитете.

Olkhon Ice Fest намечен на февраль 2022 года. Главным событием станет конкурс ледовых скульптур, в котором примут участие лучшие мастера мира. Они получат возможность работать со льдом самого глубокого озера планеты. Соревнования состоятся в акватории Малого Моря, неподалеку от поселка Хужир. Естественным фоном для вырезанных мастерами ледяных фигур выступят природные красоты озера и его окрестностей.

Тема очередного фестиваля - "Из глубины веков". Скульпторам предстоит вдохновиться культурой народов, когда-либо живших в Сибири.

Фото: Оргкомитет фестиваля Olkhon Ice Fest

Добавим, в число участников Мирового чемпионата вошли фестивали ледовых скульптур в Китае, Японии, Канаде, США, Италии, Польше. Одним из самых авторитетных и популярных турниров такого рода в мире считается фестиваль льда и снега в Харбине, зарожденный более полувека назад. Здесь установлен рекорд Книги Гиннесса, связанный с созданием крупнейших скульптур из снега - они достигали 250 метров в длину, высота составляла восемь метров.

Справка "РГ"

Среди задач оргкомитета Мирового чемпионата по ледовому искусству - популяризация художественной работы со льдом и включение конкурса ледовых скульптур в программу зимних культурных Олимпийских игр 2026 года. Культурная Олимпиада с 1992 года сопровождает Олимпийские игры. Ее цель - сохранение культурного наследия. Чемпионат мира по ледовому искусству предлагается включить в Культурную олимпиаду-2026 в Италии.