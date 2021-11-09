На Алтае нашли тело пропавшего туриста из Новосибирска

Алтайские спасатели обнаружили тело новосибирского туриста в районе Аккемской тропы.

27-летнего жителя Новосибирской области разыскивали в алтайских горах на протяжении нескольких дней. 1 ноября мужчина вышел в одиночный поход по Аккемской тропе, предварительно зарегистрировавшись в МЧС. Турист-одиночка планировал добраться до Аккемского озера, а обратно планировал вернуться через перевал Кара-Тюрек либо по верхам через "Каменную избу".

- Он должен был выйти на связь 3 ноября, однако сеанс связи не состоялся, - сообщает ГУ МЧС России по Республике Алтай.

5 ноября турист не вышел к завершающей точке маршрута. Родственники забили тревогу. Накануне в этом районе была сильная метель, ветер поднимался до 35 метров в секунду, а температура упала до -20 градусов. Спасатели и полиция организовали поиски пропавшего.

- Ежедневно спасатели проводили аэровизуальное обследование местности по маршруту туриста, 10 спасателей, разделившись на 3 группы, обследовали квадрат за квадратом в пешем порядке, - рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, турист сорвался со 150-метровой высоты и разбился о камни.