СК прекратил уголовное преследование Анатолия Быкова по делу о налогах

Сыщики прекратили расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов, возбужденного против красноярского бизнесмена и экс-депутата Анатолия Быкова. Об этом сообщает сегодня ТАСС со ссылкой на главк СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Ранее Быков полностью возместил крупный ущерб государству, связанный с неуплатой предпринимателем налогов. Он погасил задолженность - более 75 миллионов рублей.

Напомним, этой осенью суд приговорил бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края к 13 годам лишения свободы за организацию в 1994 году двух убийств. Быкову предъявлены и другие обвинения, в том числе в подстрекательстве к убийству криминального авторитета. Расследования продолжаются.