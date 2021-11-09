На раскопках в Дербенте найдены два клада монет XI-XII веков

В Дербенте при раскопках на центральной площади комплекса зданий XI-XII веков обнаружены два клада с медными монетами.

Артефакты позволят установить возраст и назначение строений, построенных в домонгольский период истории города.

Как сообщили "РГ" в мэрии Дербента, одни из монет, покрытых густым слоем патины и глины, лежали компактной группой, а другие - рассыпаны по полу. Ученым также предстоит установить номинал и происхождение артефактов.

"В Дербенте это довольно уникальный случай, чтобы в жилище было оставлено такое количество монет", - рассказал научный сотрудник Научно-производственный центр туризма и краеведения Кыдырали Шаушев.

После реставрации и составления научной описи монеты будут представлены в Дербентском историко-архитектурном и археологическом музее-заповеднике.