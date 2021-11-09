В КЧР организаторов рафтинга будут судить за гибель туристов

В Карачаево-Черкесии трое организаторов сплава на надувных лодках по горным рекам республики предстанут перед судом за гибель двоих туристов.

Как сообщает региональное управление СК России, трое жителей республики, не имея права на предоставление туристических экскурсионных услуг, организовали сплав на надувных лодках (рафтах) группе туристов из Краснодара и Москвы.

Один из обвиняемых нашел экстремалов и лично получил за услуги около 595 тысяч рублей. Однако 18 июня при сплаве по руслу реки Уллу Кам, впадающей в реку Кубань, произошло опрокидывание рафтов. Два человека утонули, а другие получили травмы различной степени тяжести.

Причиной трагедии, как отметили в ведомстве, стало "легкомысленное отношение к возможным последствиям своих противоправных действий". Уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора КЧР обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.