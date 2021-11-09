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09.11.2021 10:27
Рубрика: Происшествия

Под Петербургом задержали подозреваемого в наезде на бойца Росгвардии

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В городе Муриной Ленинградской области на автозаправочной станции сотрудники полиции задержали мужчину, которого подозревают в смертельном наезде на бойца Росгвардии, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
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По предварительным данным, в результате введенного плана "Перехват" автомобиль Fiat Ducato был блокирован на АЗС. Водителя доставили в полицию. Его личность, а также все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Пока известно следующее. На Пулковском шоссе сотрудники Росгвардии участвовали в задержании подозреваемых в телефонном мошенничестве. При попытке скрыться от сотрудников правоохранительных органов один из мужчин сел в автомобиль, сбил бойца спецподразделения и скрылся.

Пострадавший сотрудник погиб на месте.

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