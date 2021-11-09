Погибшего в спецоперации сотрудника Росгвардии наградят за мужество

Сотрудник Росгвардии погиб в Санкт-Петербурге при выполнении служебного долга, проявив мужество и отвагу, заявили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

ЧП произошло сегодня утром в Северной столице при проведении спецоперации по задержанию опасных преступников. При попытке скрыться от правоохранителей один из злоумышленников сел в автомобиль и сбил бойца спецподразделения. Погибший - старший оперуполномоченный специального отряда быстрого реагирования "Гранит" подполковник полиции Евгений Захаров.

Он родился в 1973 году в Мурманской области, в правоохранительных органах служит почти 20 лет, а в СОБРе "Гранит" - с 2016-го. Награжден медалями Суворова, "За отличие в охране общественного порядка". У подполковника Захарова остались жена и трое детей.

В Росгвардии рассматривают вопрос о награждении сотрудника за мужество и самоотверженность при выполнении ответственной задачи.