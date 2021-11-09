В Петербурге ввели обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет

В Петербурге постановлением регионального Роспотребнадзора введена обязательная вакцинация от коронавируса для граждан старше 60 лет.

Напомним, ранее городской комздрав вызывал озабоченность низкой долей вакцинировавшихся пенсионеров и обращал внимание на то, что эта категория граждан уязвима перед вирусом.

Как следует из постановления Роспотребнадзора, появились и другие категории для обязательной вакцинации. Так, в число тех, кому обязательно нужно сделать прививку, попали граждане с диабетом, ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями легких.

Также прививку в обязательном порядке должны делать студенты вузов старше 18 лет, которых направляют на предприятия на производственную практику.

Первый компонент вакцины от COVID-19 пожилые, граждане с хроническими заболеваниями и студенты, должны получить до 15 декабря, а второй компонент - до 15 января.