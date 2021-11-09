Постановление главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу от 9 ноября 2021 года № 4 "О внесении изменений в постановление главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу от 12 октября 2021 года № 3 "О проведении в Санкт-Петербурге профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям"

Я, главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу Башкетова Н.С., постановляю:

1. Внести в постановление Главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу от 12.10.2021 № 3 "О проведении в Санкт-Петербурге профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям" (далее -"постановление от 12.10.2021 № 3") следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 1 подпунктом 1.3 следующего содержания:

"1.3. лицам, работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях (предприятиях), осуществляющих деятельность в сфере промышленности, производства (изготовления) продукции, перерабатывающей промышленности, строительства, транспорта и транспортной инфраструктуры, в том числе работников организаций, осуществляющих деятельность на территории аэропорта "Пулково" (Санкт-Петербург), включая персонал авиакомпаний, а также работников организаций, осуществляющих деятельность на территориях морских портов "Большой порт Санкт-Петербург" и "Пассажирский Порт Санкт-Петербург "Морской фасад", включая плавсостав;

лицам, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет, направляемых для прохождения практики и занятий вне структурных подразделений образовательных организаций;

- лицам в возрасте 60 лет и старше;

- лицам с хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями бронхо-лёгочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы (сахарным диабетом, ожирением)".

1.2. Подпункт 2.1 пункта 2 дополнить абзацем следующего содержания:

"- в срок до 15.12.2021 обеспечить проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной лицам, установленным пунктом 1.3 постановления от 12.10.2021 № 3, в срок до 15.01.2022 - вторым компонентом вакцины против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, с охватом не менее 80% от общей численности работников, сотрудников".

2. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Н.С.Башкетова







