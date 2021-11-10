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10.11.2021 13:17
Рубрика: Общество

Юрист разъяснил, что значит обязательная вакцинация пожилых в Петербурге

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Постановление петербургского управления Роспотребнадзора о включении граждан старше 60 лет в число лиц для обязательной вакцинации вызвало широкий общественный резонанс. Адвокат Владимир Постанюк разъяснил, как следует понимать этот документ.

Фото: iStock
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- Это постановление никого не должно пугать. Да, там речь идет об обязательности, но при этом оно не ставит под сомнение добровольность вакцинации, ведь в документе не прописан механизм исполнения. Нет алгоритма, что кто-то кого-то поведет в поликлинику и сделает укол. Человек сам принимает решение, - подчеркнул юрист.

По словам эксперта, прививки как были добровольными, так и остаются.

- Заставлять кого-то делать прививку запрещает законодательство Российской Федерации и создать понуждающий механизм в принципе невозможно. Второй момент - не предусмотрена ответственность за неисполнение, - отметил Постанюк.

На вопрос, как же следует понимать нашумевшее постановление, адвокат разъяснил, что документ предусматривает создание условий для вакцинации граждан. Город должен обеспечить всех граждан нужным количеством вакцины, открыть при необходимости дополнительные прививочные пункты. Ну а решение о прививке принимают сами люди.

Стоит отметить, что пенсионеры входят в группу риска по коронавирусу. Ранее городской комитет по здравоохранению неоднократно заявлял о том, что пожилые тяжелее переносят болезнь, чаще попадают в реанимацию. В связи с этим городские власти периодически обращаются к этой категории граждан с просьбой не подвергать себя лишней опасности и сделать прививку.

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