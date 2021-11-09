Минобороны: Военные контролируют действия кораблей ВМС США в Черном море

Черноморской флот РФ контролирует действия кораблей Военно-морских сил США в Черном море. Как заявили в Минобороны РФ, флот выполняет весь комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей ВМС США​​​.

В акваторию 30 октября вошел американский эсминец с управляемым ракетным оружием Porter. 3 ноября зашел танкер John Lenthall и 4 ноября прибыл штабной корабль Mount Whitney ВМС США. С 6 ноября над Черным морем выполнены полеты двух стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США на удалении около 100 километров от российской границы.

Как уточнили в Минобороны, полеты проводились для совершенствования способов применения стратегической бомбардировочной авиации. Корабли ВМС США прибыли для участия вооруженных сил США в Европе многонациональном учении.