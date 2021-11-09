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Рубрика: Происшествия

Ректор "Шанинки" Зуев переведен с домашнего ареста в СИЗО

Текст: Александр Степанов
Мосгорсуд отправил в СИЗО ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук "Шанинка" Сергея Зуева. Таким образом суд удовлетворил апелляцию прокуратуры и отменил решение о домашнем аресте Зуева. Как сообщили в Мосгорсуде, Зуев будет находиться под стражей до 7 декабря.
Фото: Пресс-служба Тверского суда/ТАСС Фото: Пресс-служба Тверского суда/ТАСС
Фото: Пресс-служба Тверского суда/ТАСС

Ранее Тверской суд Москвы отправил Зуева под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Суд отказался арестовать ректора, несмотря на ходатайство следствия. Основанием для этого решения стали проблемы Зуева со здоровьем.

Фото: Пресс-служба Тверского суда/РИА Новости
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Прокуратура подала апелляцию на это решение. Дело ректора "Шанинки" возбуждено по факту хищения путем мошенничества средств, которые принадлежали ФГАУ "Фонд новых форм развития образования". Деньги были выделены для реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование".

Также по этому делу арестованы бывшая заместитель главы Минпросвещения Марина Ракова, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко, а также исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова.

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