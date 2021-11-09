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09.11.2021 08:26
Рубрика: Экономика

Россияне назвали самые простые профессии

Текст: Евгения Думанская

Россияне назвали профессии, которые считают самыми простыми. Лидером по итогам опроса сервиса "Работа.ру" стала профессия курьера - ее самой простой считают 60% респондентов.

Фото: GettyImages
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Половина опрошенных назвали самой простой профессию охранника, чуть меньше голосов досталось грузчику. Треть респондентов назвали легкой профессию проводника и бортпроводника, а 26% считают легкой работу актера. Также в список попали спортсмены, дизайнеры, музыканты и строители. При этом 10% участников опроса сказали, что простых специальностей не бывает, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование.

В качестве причин, по которым те или иные профессии кажутся им легкими, россияне чаще всего называли отсутствие требований в специальном образовании, отсутствие "умственной" нагрузки, низкий уровень ответственности работника. Также простота специальности для многих связана с отсутствием тяжелого физического труда и эмоционального перенапряжения.

Кстати, как стало известно, за последние пять лет уровень зарплат рабочих в промышленности вырос в полтора раза, заметно увеличилась и востребованность таких специальностей.

Экономика Работа

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