Россияне назвали самые простые профессии

Россияне назвали профессии, которые считают самыми простыми. Лидером по итогам опроса сервиса "Работа.ру" стала профессия курьера - ее самой простой считают 60% респондентов.

Половина опрошенных назвали самой простой профессию охранника, чуть меньше голосов досталось грузчику. Треть респондентов назвали легкой профессию проводника и бортпроводника, а 26% считают легкой работу актера. Также в список попали спортсмены, дизайнеры, музыканты и строители. При этом 10% участников опроса сказали, что простых специальностей не бывает, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование.

В качестве причин, по которым те или иные профессии кажутся им легкими, россияне чаще всего называли отсутствие требований в специальном образовании, отсутствие "умственной" нагрузки, низкий уровень ответственности работника. Также простота специальности для многих связана с отсутствием тяжелого физического труда и эмоционального перенапряжения.

Кстати, как стало известно, за последние пять лет уровень зарплат рабочих в промышленности вырос в полтора раза, заметно увеличилась и востребованность таких специальностей.