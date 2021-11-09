Россияне тратят на чтение соцсетей ежедневно по 58 минут

Россияне проводят за чтение социальных сетей в среднем по 58 минут в день. Об этом свидетельствуют данные компании Mediascope.

Всего, как отмечают авторы исследования, соцсетями пользуются 73% жителей нашей страны. Ежедневно в них заходит 49% россиян. В среднем на каждого пользователя приходится по три аккаунта в разных соцсетях.

"На соцсети приходится четверть всего времени использования интернета. Это объясняется тем, что сегодня соцсети - многофункциональные платформы, которые объединяют в себе такие сервисы, как мессенджеры, видео и музыку, магазины, новости, карты, игры и другие", - передает ТАСС со ссылкой на Mediascope.

При этом наибольший среднесуточный охват в России имеет "ВКонтакте" - 31%, на втором месте - Instagram с охватом в 24%, на третьем - TikTok с охватом в 13%. У Telegram, Facebook и "Одноклассников" среднесуточный охват составляет по 12%.

Ранее эксперты "РГ" рассказали, можно ли завещать аккаунт в соцсети. В частности, отмечается, что вполне реально перенять от родственника доменное имя, под которым, согласно ФЗ-149 "Об информации", понимается символьное обозначение адреса сайта в интернете.