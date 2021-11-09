С курьерами в Швейцарии впервые заключат трудовые договоры

Крупные швейцарские компании по доставке грузов намерены совместно с профсоюзами объединить усилия для борьбы с недобросовестной конкуренцией. Они хотят улучшить условия труда для всех курьеров. Для этого объединяются четыре ассоциации, а также две крупные логистические компании Swiss Post и Planzer, пишет журнал Blick.

Помимо компаний, предлагающих курьерские услуги, членами организации также являются доставщики газет и рекламы, а также перевозчики посылок. Организация "Доставка Швейцарии" (Zustellung Schweiz) уполномочена вести переговоры о заключении коллективного трудового договора с социальными партнерами. Сделка должна быть заключена к лету 2022 года.

Цель состоит в том, чтобы Федеральный совет впоследствии объявил эти решения общеобязательными для всей отрасли. По оценкам специалистов, это стало бы важным шагом к улучшению условий труда курьеров, в том числе для водителей. Предполагается, что ответственные работодатели тоже выиграют, ведь это позволит устранить демпинговую конкуренцию на рынке.

Правительство также предпринимает меры по более эффективному регулированию отрасли. Курьерские услуги независимо от того, что они перевозят из пункта А в пункт Б, подпадают под действие закона о почтовой связи. Федеральная почтовая комиссия решила, что крупные игроки среди компаний по доставке еды - Uber Eats и Just Eat - также относятся к этой сфере. Однако обе компании пока отказались признать это решение.

Ранее "РГ" писала о том, что в Италии международные службы онлайн доставки продуктов питания, такие как Deliveroo, Glovo, Uber и Just Eat, должны заплатить штрафы на общую сумму 733 миллиона евро за создание неприемлемых условий труда для велосипедных курьеров. Еврокомиссия возьмет это дело на специальный контроль, сообщает газета Der Standard.

По данным миланской прокуратуры, следователи изучили условия работы 60 тысяч велосипедных посыльных за период с 2017 по 2020 год. С ними незаконно работали как с самозанятыми. При этом оплата производилась в зависимости от количества заказов, не выплачивались праздничные бонусы.