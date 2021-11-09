Стало известно, когда АвтоВАЗ выпустит последний экземпляр длинной "Нивы"

АвтоВАЗ не будет выпускать пятидверную Lada Niva Legend, начиная с января 2022 года. Об этом свидетельствует план производства завода на указанный месяц, сообщает паблик "Нетипичный АвтоВАЗ".

Не исключено, что отдельные Niva Legend 5d еще можно будет увидеть на конвейере в январе будущего года. Но это лишь в том случае, если раньше не получится выработать все ранее сваренные кузова.

В итоге в сборочно-кузовном производстве в январе 2022 года останутся лишь две модели Niva - трехдверная Legend и Travel. Согласно производственному плану, первая будет выпускаться в 6-ти комплектациях и 8-ми цветах, вторая - в 5-ти комплектациях и 5-ти цветах.

Пятидверная "Нива", носящая отраслевой индекс ВАЗ-2131, появилась в 1996 году, до конца 2015 года ее выпускали в Опытно-промышленном производстве АвтоВАЗа (ОПП).

После закрытия ОПП сборку ВАЗ-2131 в начале 2016-го перенесли на главный конвейер автогиганта, в результате себестоимость автомобиля значительно возросла - и последние пять лет он является малорентабельным для АвтоВАЗа.

Напомним, по длине и колесной базе ВАЗ-2131 на 500 мм больше стандартной трехдверной "Нивы" ВАЗ-2121, то есть габаритная длина пятидверки - 4240 мм. Машина оснащается стандартным для семейства 1,7-литровым бензиновым мотором мощностью 83 л.с.,5-ступенчатой МКП, постоянным полным приводом.

Цена пятидверной "Нивы" начинается от 747 900 рублей.

Трехдверный вариант Lada Niva Legend АвтоВАЗ в ближайшие годы с производства снимать не планирует.