В Минпромторге предложили увеличить утильсбор на импортные электромобили

Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на импортные электрокары. В следующем году для новых легковушек с электродвигателем он может быть проиндексирован в девять раз, для подержанных авто старше трех лет - почти в четыре раза. Проект постановления правительства, подготовленный министерством, размещен для общественного обсуждения.

Как пояснили в минпромторге, проект разработан в целях реализации Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в России на период до 2030 года. В соответствии с документом, к обозначенному сроку планируется, что в стране должны выпускать не менее 10% электромобилей от общего объема производимых транспортных средств. К 2024 году необходимо выйти на ежегодное производство не менее 25 тыс. электромобилей.

В министерстве полагают, что увеличение ставок утильсбора не должно вызвать ответный рост цен на автомобили российского производства. Рост ставок будет компенсирован пропорциональным увеличением господдержки отраслевых программ стимулирования спроса.

Предполагается, что изменения также затронут расчет сбора на автомобили, которые ввозят в Россию граждане для личного пользования. В этом случае ставка утильсбора составит не более 4,5 тыс. руб. в отношении новых автомобилей и не более 6,5 тыс. руб. в отношении подержанных иномарок.

Сейчас базовая ставка для расчета размера утильсбора составляет 20 тыс. рублей для транспортных средств категории М1 (автомобили, имеющие не более 8 мест для сидения) и для машин с электродвигателем. Для всех остальных машин, в том числе самоходных и прицепов к ним, она равна 150 тыс. рублей.

К 2030 году в стране должны выпускать не менее 10 процентов электромобилей от общего объема производимых транспортных средств

Решение о внесении проекта в правительство будет приниматься после обсуждения со всеми заинтересованными сторонами, отмечают в минпромторге. Концепция предусматривает и иные меры. Сейчас находятся на согласовании другие документы, предусматривающие льготы для стимулирования производства электромобилей внутри страны.

В частности, субсидируются кредиты физлицам на приобретение электромобилей. Кредитным организациям будут возмещаться выпадающие доходы по кредитам, выданным в 2015-2017 годах и в 2018-2023 годах. Также из федерального бюджета будут возмещаться потери в доходах российским лизинговым организациям при предоставлении скидок по уплате авансового платежа по договорам лизинга колесных транспортных средств, заключенным в 2018-2023 годах.

На пилотных территориях планируется внедрить комплексные городские программы, которые поспособствуют как спросу на электромобили, так и развитию зарядной инфраструктуры. Такие программы могут включать в себя установление льготной ставки транспортного налога и льготной платы за парковку. Предполагается также запустить эксперимент по бесплатному проезду электромобилей по платным участкам федеральных автодорог, отметили в минпромторге.

Повышение утилизационного сбора сдержит ввоз электромобилей в Россию, говорит заведующий московским отделом Института проблем транспорта РАН Владимир Цыганов. Но развивать собственное производство будет непросто. Параллельно придется создавать инфраструктуру. Для зарядки электромобилей при существующих технологиях требуется значительно больше времени, чем для заправки автомобилей топливом. Придется строить огромные станции для электромобилей. Где для этого найти место в мегаполисах, пока непонятно, считает эксперт.