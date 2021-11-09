В Минске презентуют проект по страницам романа "Анна Каренина"

Спустя 30 лет после гибели Александра Пушкина, в провинциальной Туле состоялась впервые встреча его старшей дочери Марии с автором бессмертного романа "Анна Каренина". Сестра жены Льва Толстого Татьяна Кузминская позже признавалась, что именно дочь Александра Сергеевича и "послужила для писателя прототипом "Анны Карениной, не характером, не жизнью, а наружностью".

Международный выставочный проект "Благодаря божественному Пушкину. Как создавался роман Анна Каренина" представят 10 ноября в Государственном музее истории белорусской литературы, информирует БЕЛТА.

По словам организаторов, уже почти полтора столетия это произведение Льва Николаевича является одним из самых популярных произведений, вызывая повышенный читательский интерес во всем мире. Кстати, гости экспозиции, по словам устроителей литературной гостиной, " увидят оригинальные прижизненные издания, переводы известных произведений писателя на белорусский язык, копии иллюстраций к роману, а также кадры его различных экранизаций".

При подготовке данного проекта, уточняет агентство, специалисты изучили буквально все, что связано с романом классика мировой литературы. "Начиная с первого импульса, который Лев Толстой получил от Александра Пушкина, и, заканчивая окончательными правками текста перед печатью, мы можем распознать авторскую технологию романа", - рассказали организаторы литературного вернисажа.

Эксперты утверждают, в частности, что "эта технология очень похожа на ту, которой сейчас учат режиссеров. У него каждая сцена изображается сначала черным цветом, а затем подробно описывается с разных точек зрения. Если говорить киноязыком, к одной камере общего плана писатель добавляет ракурсы, причем крупные, средние планы и тем самым делает для нас картину жизни объемной".

В открытии экспозиции, которая создана совместно с Государственным музеем Л.Н.Толстого в Москве, примут участие представители дипломатического корпуса, ученые, актеры и работники музея.