В России начали принимать предзаказы на китайского "убийцу" Kia Sorento

Кроссовер Changan Uni-K, похоже, не оставляет равнодушным даже дилеров - пока представительство компании лишь анонсировало старт продаж, они спешат принимать заказы, даже не зная цен на новинку.

Столичный дилер Changan, разместивший в соцсети соответствующее объявление, пояснил, что сделал это для "формирования пула заказов", чтобы оценить необходимую "квоту" на новинку. Подписчики восприняли ситуацию со здоровой долей иронии.

"Тогда запишите на меня две. Когда будет известна цена, может еще одну брату закажу", - прокомментировал один из пользователей соцсети.

Напомним, речь идет о модели, способной вывести малоизвестную до сих пор в России марку в "высшую" лигу. Uni-K прочат роль "убийцы" популярных Kia Sorento и Hyundai Santa Fe. И внешние данные, и характеристики машины вполне этому соответствуют. Однако многое зависит от цены, а потому от прогнозов пока стоит воздержаться.

Напомним, длина, ширина и высота автомобиля составляют 4865, 1948 и 1690 мм соответственно, колесная база - 2890 мм. То есть, он крупнее своих корейских конкурентов. При этом в арсенале будет 2-литровый турбомотор мощностью 226 л.с. в связке с проверенным временем 8-ступенчатым "автоматом" Aisin, передним или полным приводом.

Фото: Пресс-служба Changan.

"Фишками" автомобиля станут выдвижные ручки дверей, безрамочная решетка радиатора, узкие светодиодные фары. Сзади машину можно будет узнать по широкому сплошному фонарю и большому спортивному спойлеру. Салон выполнен в технологичном стиле. При этом дизайнеры установили монитор виртуального щитка приборов непосредственно на передней панели машины. Кроссовер будут выгодно отличать и опции - в частности, вентиляция сидений и акустика Sony с 14 динамиками.

В Китае машина стоит от 145,9 до 184,9 тысячи юаней. Это примерно 1,63-2,07 млн рублей. Но важно понимать, что стартовая цена на модель - даже выше, чем "максималка" у других автомобилей Changan, представленных в России. Сейчас самый дорогой кроссовер в линейке - CS75 FL - оценивается в топе в 2,1 млн рублей.