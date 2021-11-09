В Россию пришел мощнейший смартфон Xiaomi дешевле 45 тысяч рублей

Компания Xiaomi официально начала продажи на российском рынке смартфона Xiaomi 11T, который позиционируется как "киностудия в кармане".

Аппарат оснащен профессиональной камерой с разрешением основного модуля108 Мп, широкоугольного - 8 Мп и макро на 5 Мп с минимальной дистанцией фокусировки 3 см.

Камера поддерживает ночной режим, съемку видео в 4K с частотой 30 кадров в секунду, таймлапс и замедленную съемку, кинематографичные фильтры, HDR-видео и аудиозум.

Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп и поддерживает замедленное видео и ночной режим для селфи.

Xiaomi 11T оснащен дисплеем AMOLED с диагональю 6,67 дюйма и разрешением FullHD+, а также частотой обновления до 120 Гц (она меняется в зависимости от типа контента) и частотой дискретизации до 480 Гц. В качестве процессора используется чип MediaTek Dimensity 1200 Ultra.

Емкость батареи смартфона - 5000 мАч, поддерживается быстрая зарядка через USB-C на мощности 68 Вт.

Также в продажу поступает "старший брат" - Xiaomi 11T Pro. Он работает на процессоре Snapdragon 888 и поддерживает зарядку на мощности 120 Вт. В обеих моделях поддерживаются бесконтактные платежи через NFC, сети 5G и Wi-Fi 6.

Стоимость Xiaomi 11T в конфигурации 8/128 Гб составляет 44990 рублей, 8/256 Гб - 49990 рублей. В свою очередь Xiaomi 11T Pro стоит 53990 рублей за модификацию 8/128 Гб и 59990 рублей - за 12/256 Гб.