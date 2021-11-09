В странах ЕАЭС могут уровнять обучение водителей

В странах ЕАЭС планируется наладить обмен информацией о выданных водительских удостоверениях, свидетельствах об окончании автошкол, а также о тех, кто лишен права управления. Проект доклада о целесообразности такого поручения и проект поручения Высшего Евразийского экономического совета подготовлен Минэкономразвития.

Помимо обмена информацией о выданных правах также планируется установить основные базовые требования к программам обучения водителей в странах, входящих в ЕАЭС. То есть, предполагается, что готовить водителей должны везде одинаково.

В проекте самого доклада можно увидеть, как отличается подготовка водителей в тех или иных странах. Так, например, в Армении и Казахстане допускается самоподготовка для категории "В". В России от такой вольности отказались еще в 2013 году.

В той же Армении время обучения устанавливает автошкола. В России оно определено примерными программами подготовки водителей. Для категории "В" - это 190 часов. Интересно, что самое низкое время подготовки в Киргызской республике - 170 часов. В Казахстане самое длительное - 228 часов.

В этом году, кстати, у нас ужесточились требования к водителям автобусов. Их допустят к экзаменам только при наличии стажа управления легковым автомобилем или грузовиком не менее года. Такие строгости есть только в Киргызской республике. Причем там для получения права управления грузовиком требуется стаж от трех лет, а автобусом - от четырех.

Любопытно, что в Казахстане экзамен на вождение принимается только на автоматизированном автодроме. И только если нет такого автодрома, то экзамен принимается в два этапа.

Зачем потребовалась гармонизация подготовки водителей и обмен информации о выданных удостоверениях? Все это направленно на то, чтобы граждане этих стран могли работать водителями в любом из государств ЕАЭС.

Напомним, что согласно российскому законодательству по национальным удостоверениям в России могут работать водителями граждане Киргызской республики и государств, в которых законодательство закрепляет русский язык в качестве основного. Таким образом из всех стран-членов ЕАЭС работать водителями в России не могут по своим национальным правам только граждане Армении. Однако соответствующая поправка, уравнивающих граждан этой республики с водителями других стран ЕАЭС внесена в правительство. Но одного разрешения на такую работу недостаточно. Ведь проблема заключается в том, что, например, у нас невозможно проверить:выдавались ли тому или иному гражданину права. Не лишен ли он их?

Объединить базы водительских удостоверений таксистов всех стран Евразийского экономического союза предложили участники Международного Евразийского форума такси (МЕФТ) в ходе заседания еще в ноябре прошлого года.

"В Москве сейчас 40% водителей такси - иностранные граждане, которые ездят со своими правами. Но их нельзя проверить. Между тем, за некоторую сумму можно купить поддельное водительское удостоверение, - пояснил "РГ" руководитель Центра компетенций МЕФТ Станислав Швагерус. - Поэтому мы обратились к международной экономической комиссии с таким предложением, поскольку единым принципом Союза является свобода труда. А проверить подлинность прав, выданных водителю в Киргизии, сейчас невозможно. Мы ждали такого решения, мы это только приветствуем. Кроме того, Минэкономразвития подошло более капитально. Оно предлагает не только обмениваться данными о правах, но и сделать едиными требования к подготовке водителей. Сейчас приезжает мигрант в Москву, садится за руль и он таксист уже, людей возит. А чему учили его на родине, и насколько это соответствует российским реалиям - неизвестно".

Впрочем, у экспертов есть и вопросы к этому проекту. Некоторые считают, что для такого взаимодействия общих программ подготовки водителей и проверки, выдавались ли водительские удостоверения - недостаточно.

"Необходимо принятие единых квалификационных требований к водителю, - считает президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева. - Изначально должно быть прописано, что водитель должен знать и уметь, а также единство инструментария для контроля его знаний и умений на выходе из автошколы. То есть, экзамена на право управления. Гармонизация программ - тоже хороший инструмент, но только этого будет недостаточно, чтобы привести к нужному высокому уровню безопасности на дорогах на территории ЕАЭС".

Понятно, что для реализации всех этих мероприятий потребуются годы. Ведь это на международном уровне потребуется создать некий стандарт водителя, разработать способы достижения этого стандарта, да еще и контроля за тем, что человек действительно этому стандарту соответствует.

Гораздо проще наладить информационный обмен о выданных правах, а также о лишении такого права того или иного водителя. МВД о необходимости налаживания такого обмена говорит давно. И, похоже, сейчас началось движение в нужном направлении.