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09.11.2021 16:01
Рубрика: Видео

Видео: фура перегородила шоссе и устроила массовую аварию

Текст: Вадим Давыденко

Статистика ДТП говорит, что для аварии нужно совсем немного сторонних факторов - непогода, плохая видимость, некачественное дорожное покрытие или неисправность автомобиля. И как минимум один участник дорожного движения, нарушающий ПДД. Если же нарушителей несколько - ждите массовую аварию и вызывайте все имеющиеся экипажи "скорой".

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Турецкий дальнобойщик на этом видео решил развернуть габаритную фуру на скоростном шоссе. Видимо, не обратил внимания на знаки, пропустил свой съезд и оказался на встречной полосе. Виноват? Да, безусловно.

Была ли видна остальным водителям на шоссе его фура? Отлично видна. Почему же никто не сбавил скорость и не дал растяпе-дальнобойщику завершить маневр? Каждый, похоже, понадеялся на турецкий авось и решил, что успеет проскочить. Виноваты? Еще как.

В итоге вместо двухминутной паузы для 10-20 машин получилась трехчасовая многокилометровая пробка, в которой потеряли время сотни транспортных средств, тысячи людей. Единственный плюс - никто в этой аварии всерьез не пострадал.

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#видео