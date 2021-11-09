Видео: задремал за рулем и налетел на ограждение между полосами

ДТП в китайском городе Шаосин (провинция Чжэцзян на востоке страны) в соцсетях и СМИ многие сравнивают с кинофраншизой "Пункт назначения" и делают это, признаться, совершенно зря. Несмотря на впечатляющий вид машины после аварии, ее владелец, в отличие от героев фильмов, жив и здоров, хотя страхов, конечно, натерпелся.

Как рассказал потом сам водитель, он просто уснул за рулем, всего на мгновение, как ему показалось, закрыл глаза. И этого хватило для того, чтобы машина вильнула влево, к счастью, не на встречную полосу, а на металлическое ограждение.

Столбики разлетались как кегли в боулинге, а горизонтальные элементы конструкции одна за другой вонзались в лобовое стекло автомобиля, как раз туда, где мог бы сидеть передний пассажир.

Но в салоне никого, кроме задремавшего водителя не было. Мгновенно проснувшись, он тут же нажал на тормоз и единственный ушиб, который он получил в этом ужасном ДТП - результат экстренного торможения. В ближайшее время его ждет суд и суровая китайская Фемида грозит автомобилисту серьезным штрафом и выплатой компенсации ущерба, нанесенного дорожной инфраструктуре.