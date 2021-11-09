Владелец сети "Красное & Белое" объяснил перенос IPO

Mercury Retail Holding (торговые сети "Красное & Белое" и "Бристоль") решила отложить планируемое на Московской бирже IPO из-за сложившихся условий на рынке. Об этом говорится в сообщении компании.

Изначально планировалось, что рыночная капитализация ретейлера в результате IPO составит 12-13 миллиардов долларов. Предварительный диапазон цены акции был установлен на уровне 6-6,5 доллара.

Mercury Retail Group была образована в 2019 году после слияния ретейлеров "Дикси", "Красное & Белое" и "Бристоль". В июле 2021 года компания продала сеть универмагов "Дикси" "Магниту".

По данным агентства INFOLine, в 2020 году Mercury Retail Holding занимала третье место среди крупнейших торговых сетей на розничном рынке продуктов питаний. Доля компании оценивается в 6,6%, первое и второе место занимают X% Retail Group (12,64%) и "Магнит" (8,66%).