"Магнит" закрыл сделку по покупке супермаркетов "Дикси"

Торговая сеть "Магнит" закрыла сделку по покупке супермаркетов "Дикси".

"Стороны согласились включить в периметр сделки 2477 магазинов - на 174 магазина меньше по сравнению с предыдущим заявлением, что обусловлено закрытием части магазинов и открытием новых до завершения сделки. Кроме того, 148 торговых точек было исключено из периметра сделки в связи с предписаниями ФАС и пороговыми значениями рыночной доли", - говорится в сообщении пресс-службы "Магнита".

В компании отметили, что большинство магазинов - 1319 - расположены в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленобласти (438).

Итоговая цена сделки составила 87,6 млрд руб.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство сети "Магнит" (АО "Тандер") о приобретении магазинов "Дикси" и "Мегамарт". При этом ведомство выдвинуло максимально строгие ограничения, которые призваны не допустить монополизации рынка.

Так, в сделку не вошли магазины "Дикси" в 53 муниципалитетах, где доля "Магнита" превышала 25%. Более того, в 22 муниципалитетах доля объединенной сети должна быть снижена в течение года (до 1 июля 2022 года) и не превышать 35%.

Кроме того, "Магнит" обязался установить нулевую наценку на отдельные виды социально значимых товаров: хлеб, молоко и куриное мясо.

О намерении "Магнита" купить торговую сеть "Дикси" стало известно в мае. Тогда АО "Тандер" объявило, что сделка коснется 2612 магазинов под брендом "Дикси", а также 39 торговых точек, работающих под брендом "Мегамарт".

Тогда в АО "Тандер" заявили, что цена сделки составит 92,4 млрд рублей. При этом магазины "Дикси" продолжат работать под привычным брендом.