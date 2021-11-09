Власти Грузии прокомментировали перевод Саакашвили в больницу

Отправка экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из тюремного учреждения в больницу была вызвана ухудшением физического состояния политика, заявил министр юстиции республики Рати Брегадзе. По словам министра, бывший глава государства отказывался от лечения, из-за чего его пришлось перевезти.

"Михаил Саакашвили отказался от существенной части лечения, которое ему проводилось и, соответственно, увеличился риск того, что его здоровье могло ухудшиться", - передает "Интерфакс" комментарий Брегадзе, данный местной телекомпании "Имеди".

Также отмечается, что Саакашвили, пребывая в тюремной лечебнице, словесно и физически оскорблял местный персонал и даже сломал дорогостоящее медицинское оборудование.

Напомним, бывший президент Грузии, а ныне оппозиционный политик нелегально проник на территорию страны в конце сентября, чтобы поддержать на выборах свою партию, и 1 октября был задержан. В республике в отношении его возбуждены несколько уголовных дел, которые сам Саакашвили называет сфабрикованными.