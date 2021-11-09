Врач Тимаков заявил об эффективности ревакцинации "Спутником V"

Ревакцинироваться от коронавируса можно любой зарегестрированной российской вакциной от коронавируса. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков, отметив при этом эффективность ревакцинации "Спутником V".

По его словам, побочных эффектов не будет, две вакцины могут дополнять друг друга. "Научные данные по этому еще не опубликованы, идут исследования", - цитирует РИА Новости специалиста. Зарубежные исследования показывают, что комбинация различных вакцин эффективна для предотвращения заражения, комбинированный иммунитет может более активно формировать вируснейтрализующие антитела, добавил Тимаков.

Ревакцинация необходима для поддержания высокого уровня антител в крови. При этом для получения максимального эффекта от повторной прививки важно соблюдение сроков, рассказал кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. По его словам, в период от шести до восьми месяцев с момента прошлого контакта с вирусом или после предыдущей прививки укладываются оптимальные сроки ревакцинации.