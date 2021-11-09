На YouTube-канале "СБ Фильм" вышел трейлер российской комедии "Чиновник". Премьера состоится в кинотеатрах 9 декабря.

Сюжет можно описать как комедию положений - герои попадают в смешные и несуразные (и, вероятно, унизительные) ситуации из-за стечения обстоятельств. Начинается все с того, что застройщик приглашает к себе в гости чиновника, от которого зависит выигрыш фирмы в крупном тендере. Дорогого гостя готовы всячески ублажать яствами, напитками и женщинами, но все идет не так с момента его прибытия. И чем дальше, тем больше нервничает хозяин и тем больше совершает ошибок.

Режиссер - Владимир Моташнев ("Магомаев"), сценарий - Джорджио Амато, Андрей Таратухин. В ролях - Павел Майков ("В Бореньке чего-то нет"), Андрей Бурковский ("Медиатор", "Пассажиры", "Хороший человек", "Звоните ДиКаприо!"), Любовь Толкалина ("Инсомния"), Александр Головин (белорусский хоррор "Спайс бойз"), Александра Киселева.