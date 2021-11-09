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Вышел трейлер российской комедии "Чиновник"

Новости
    09.11.2021, 11:50
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: youtube.com/ СБ Фильм Фото: youtube.com/ СБ Фильм
Фото: youtube.com/ СБ Фильм

На YouTube-канале "СБ Фильм" вышел трейлер российской комедии "Чиновник". Премьера состоится в кинотеатрах 9 декабря.

Фото: kinopoisk.ru
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Сюжет можно описать как комедию положений - герои попадают в смешные и несуразные (и, вероятно, унизительные) ситуации из-за стечения обстоятельств. Начинается все с того, что застройщик приглашает к себе в гости чиновника, от которого зависит выигрыш фирмы в крупном тендере. Дорогого гостя готовы всячески ублажать яствами, напитками и женщинами, но все идет не так с момента его прибытия. И чем дальше, тем больше нервничает хозяин и тем больше совершает ошибок.

Режиссер - Владимир Моташнев ("Магомаев"), сценарий - Джорджио Амато, Андрей Таратухин. В ролях - Павел Майков ("В Бореньке чего-то нет"), Андрей Бурковский ("Медиатор", "Пассажиры", "Хороший человек", "Звоните ДиКаприо!"), Любовь Толкалина ("Инсомния"), Александр Головин (белорусский хоррор "Спайс бойз"), Александра Киселева.

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