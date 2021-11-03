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Вышел новый трейлер первого сериала "Квартета И"

Новости
    03.11.2021, 13:17
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: видеосервис START Фото: видеосервис START
Фото: видеосервис START

На YouTube-канале сервиса START появился новый трейлер (18+) проекта "В Бореньке чего-то нет" - первого сериала "Квартета И".

Фото: youtube.com/ Wyrmwood Apocalypse
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Драмедия основана на одноимённом спектакле, рассказывающем о закулисье кинопроизводственного процесса. Съёмочная группа собирается на банкете, приуроченном окончанию съёмок фильма и обсуждают совместную работу, рефлексируя, выплёскивая эмоции и вспоминая обиды и интрижки.

Режиссер - Никита Власов, за сценарий отвечали Сергей Петрейков, Леонид Барац и Ростислав Хаит.

В ролях: Максим Виторган, Ростислав Хаит, Леонид Барац, Камиль Ларин, Александр Демидов, Виктория Толстоганова, Алексей Агранович, Анастасия Уколова, Юлия Топольницкая, Павел Майков и другие.

В сериале 8 эпизодов, премьера состоится 11 ноября.

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