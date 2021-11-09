Вышел трейлер скандальной экранизации "Задачи трех тел" Лю Цысиня

На YouTube-канале китайского онлайн-кинотеатра Tencent Video замечен трейлер экранизации книги "Задача трех тел" Лю Цысиня - одного из важнейших научно-фантастических романов последних лет, первой части трилогии.

Проект был анонсирован в 2014 году, съемки начались годом позже и через некоторое время уперлись в скандал - в конце прошлого года работы над проектом были временно заморожены из-за смерти его продюсера, президента компании YooZoo Pictures 39-летнего Лина Ци, которого, как сообщалось, отравил руководитель отдела кино и ТВ YooZoo Сю Ляо.

Действие романа и, соответственно, фильма начинается в Китае в эпоху Культурной революции. Астрофизик Е Вэньцзе (Чжан Цзинчу, "Миссия невыполнима: Племя изгоев", "Час пик 3"), работающая на сверхсекретном проекте "Красный берег", отправляет послание инопланетянам, приглашая их на Землю. А позже, в начале XXI века, спецслужбы понимают, что какая-то сила пытается препятствовать прогрессу земной цивилизации.

Режиссер фильма - Чжан Паньпань ("Потерянные в комнате страха"). В других ролях: Уильям Фэн ("Ледяная фантазия"), У Ган ("Охотник за шпионами"), Тиффани Тан ("Во имя чести"), Дэвид Вудли ("Спартак: Боги арены"), Маркус Сильбигер ("Касл").

Дата премьеры пока не обозначена.

Ранее сообщалось о планах на трилогию Netflix и шоураннеров "Игры престолов" - с Эйсой Гонзалес в главной роли.