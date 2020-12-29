Работа над проектом авторов "Игры престолов" остановлена из-за убийства

Дикая история произошла в Китае: президент игровой компании Yoozoo Group Линь Ци скончался на 40-м году жизни в результате отравления, с которым он был госпитализирован несколькими днями ранее.

Как сообщает THR, под стражей находится высокопоставленный сотрудник Yoozoo, считающийся главным подозреваемым в убийстве Ци. Вероятным мотивом называют личный или рабочий конфликт.

Напомним, Yoozoo Group недавно подписалась на создание сериала по популярной фантастической трилогии китайского писателя Лю Цысиня "Память о прошлом Земли". Шоураннерами назначили создателей "Игры престолов" Дэвида Бениоффа и Дэна Уайсса, к написанию сценария привлекли автора второго сезона "Террора" Александра Ву, а Линь Ци стал продюсером. Теперь работу над проектом, получившим имя по названию первой книги цикла "Задача трех тел" пришлось приостановить на неопределённое время.