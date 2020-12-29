Работа над проектом авторов "Игры престолов" остановлена из-за убийства

Дикая история произошла в Китае: президент игровой компании Yoozoo Group Линь Ци скончался на 40-м году жизни в результате отравления, с которым он был госпитализирован несколькими днями ранее.
Как сообщает THR, под стражей находится высокопоставленный сотрудник Yoozoo, считающийся главным подозреваемым в убийстве Ци. Вероятным мотивом называют личный или рабочий конфликт.
Напомним, Yoozoo Group недавно подписалась на создание сериала по популярной фантастической трилогии китайского писателя Лю Цысиня "Память о прошлом Земли". Шоураннерами назначили создателей "Игры престолов" Дэвида Бениоффа и Дэна Уайсса, к написанию сценария привлекли автора второго сезона "Террора" Александра Ву, а Линь Ци стал продюсером. Теперь работу над проектом, получившим имя по названию первой книги цикла "Задача трех тел" пришлось приостановить на неопределённое время.
Lin Qi, Yoozoo CEO and producer on Netflix's 'Three-Body Problem' adaptation, dies amid poisoning probe https://t.co/OZwdGV3NQd pic.twitter.com/v1ZZu86v5M— The Hollywood Reporter (@THR) December 27, 2020