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Работа над проектом авторов "Игры престолов" остановлена из-за убийства

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    29.12.2020, 12:17
Текст:   Козьма Лоханкин

Дикая история произошла в Китае: президент игровой компании Yoozoo Group Линь Ци скончался на 40-м году жизни в результате отравления, с которым он был госпитализирован несколькими днями ранее.

Фото: kinopoisk.ru
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Как сообщает THR, под стражей находится высокопоставленный сотрудник Yoozoo, считающийся главным подозреваемым в убийстве Ци. Вероятным мотивом называют личный или рабочий конфликт.

Напомним, Yoozoo Group недавно подписалась на создание сериала по популярной фантастической трилогии китайского писателя Лю Цысиня "Память о прошлом Земли". Шоураннерами назначили создателей "Игры престолов" Дэвида Бениоффа и Дэна Уайсса, к написанию сценария привлекли автора второго сезона "Террора" Александра Ву, а Линь Ци стал продюсером. Теперь работу над проектом, получившим имя по названию первой книги цикла "Задача трех тел" пришлось приостановить на неопределённое время.

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