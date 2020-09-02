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Создатели "Игры престолов" экранизируют китайскую фантастику на Netflix

Новости
    02.09.2020, 10:50
Текст:   Олег Усков

Шоураннеры "Игры престолов" Бениофф и Уайсс после того, как их проект "Конфедерат", мягко говоря, не выгорел - время такое, сами понимаете, не сидят сложа руки. В планах названных уже есть новый сериал. Потенциально протяженный и гигантоманский.

Фото: kinopoisk.ru
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Как передает Deadline, теперь Бениофф и Уайсс замахнулись на внушительный научно-фантастический цикл китайского автора Лю Цысиня "Задача трех тел" (на самом деле - "Память о прошлом Земли"), взявший престижную профильную премию "Хьюго".

Сериал готовится для Netflix, где означенный товарищи с ним дебютируют. Напомним: год назад шоураннеры заключили с сервисом "мега-контракт".

В качестве сценариста к сериалу так же подключен Александр Ву, занимавшийся вторым сезоном хоррор-антологии "Террор".

Продюсеры - Райан "Звездные войны" Джонсон и Plan B, компания Брэда Питта. Автор литературного первоисточника также будет присматривать за ходом работ с позиции консультанта.

Фото: kinopoisk.ru
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В трилогию Лю Цысиня, ставшую огромным бестселлером, входят романы "Задача трех тел" (2006), "Темный лес" (2008) и "Вечная жизнь Смерти" (2010). В центре эпоса - первый контакт человечества с инопланетянами. Сопряженный с массой сложностей.

Как заявили Бениофф и Уайсс, цикл Лю Цысиня - самый амбициозный сайфай из всех, что они когда-либо читали. И они уже изнывают от желания посвятить свои следующие несколько лет жизни его телеадаптации.

Лю Цысинь, как сообщается, смотрит на все это заранее благосклонно.

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