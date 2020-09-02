Создатели "Игры престолов" экранизируют китайскую фантастику на Netflix

Шоураннеры "Игры престолов" Бениофф и Уайсс после того, как их проект "Конфедерат", мягко говоря, не выгорел - время такое, сами понимаете, не сидят сложа руки. В планах названных уже есть новый сериал. Потенциально протяженный и гигантоманский.

Как передает Deadline, теперь Бениофф и Уайсс замахнулись на внушительный научно-фантастический цикл китайского автора Лю Цысиня "Задача трех тел" (на самом деле - "Память о прошлом Земли"), взявший престижную профильную премию "Хьюго".

Сериал готовится для Netflix, где означенный товарищи с ним дебютируют. Напомним: год назад шоураннеры заключили с сервисом "мега-контракт".

В качестве сценариста к сериалу так же подключен Александр Ву, занимавшийся вторым сезоном хоррор-антологии "Террор".

The Three-Body Problem, the story of humanity’s first contact with an alien civilization inspired by @cixinliu’s renowned novel, will be adapted as a Netflix series from David Benioff, D.B. Weiss and Alexander Woo. pic.twitter.com/Dily05j2Vw — NX (@NXOnNetflix) September 1, 2020

Продюсеры - Райан "Звездные войны" Джонсон и Plan B, компания Брэда Питта. Автор литературного первоисточника также будет присматривать за ходом работ с позиции консультанта.

В трилогию Лю Цысиня, ставшую огромным бестселлером, входят романы "Задача трех тел" (2006), "Темный лес" (2008) и "Вечная жизнь Смерти" (2010). В центре эпоса - первый контакт человечества с инопланетянами. Сопряженный с массой сложностей.

Как заявили Бениофф и Уайсс, цикл Лю Цысиня - самый амбициозный сайфай из всех, что они когда-либо читали. И они уже изнывают от желания посвятить свои следующие несколько лет жизни его телеадаптации.

Лю Цысинь, как сообщается, смотрит на все это заранее благосклонно.