Захарова: Запад запустил кампанию против РФ по обвинению в миграционном кризисе

По ее словам, очередной связанный с мигрантами кризис был спровоцирован действиями Запада.

"Я думала, что это просто нечистоплотность СМИ, которые на протяжении последних недель запустили эту историю в жизнь, что якобы за всем этим стоит Москва. Потом я поняла, что мы опять имеем дело с некоей информационной кампанией. Сегодня эти догадки и подозрения подтвердились. Смысл один - это уход от реальности и нежелание видеть, в чем суть проблемы. Попытка бесконечная найти виновных, обвиняя всех, только не себя", - отметила дипломат.

Также она подчеркнула, что "мы видим очередную волну миграционного кризиса, который спровоцирован соответствующими действиями наших западных партнеров на протяжении не года и не двух, а десятилетий в регионе Ближнего Востока и Северной Африки".

По словам Захаровой, страны ЕС много говорили про хорошее отношение к беженцам, и люди в это верят.

"Разве не Польша, Литва, другие прибалтийские страны, Брюссель не рассказывали миру на протяжении многих месяцев, как нужно относиться к беженцам, которые приезжают, в том числе с территории Беларуси. <...> А что они считали, что этого никто не видит? Раз они показывали эти картинки на всех каналах западного мейнстрима. Или они считали, что люди не будут в это верить? Люди поверили в то, что им показали. И они, кстати говоря, считают себя ничем не хуже представителей других государств ... которые находят себе убежище или временный дом и об этом рассказывают", - сказала Захарова.

В настоящее время несколько тысяч мигрантов пытаются попасть в Польшу с территории Беларуси. Польша стянула к местам возможного прорыва войска и боевую технику, включая танки. Литва ввела режим ЧС в пограничной зоне.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в потоке беженцев виноваты сами страны Запада, которые в свое время спровоцировали войны в Ираке и других странах.