АвтоВАЗ отложил установку обязательных "допов" дилерами

Ранее "РГ" писала, что АвтоВАЗ обяжет дилеров Lada устанавливать дополнительное оборудование, перечень и стоимость которого будут регламентированы комплектацией определённой модели. Появилась информация, что компания отложит введение такой модели продаж автомобилей.

Сайт Лада.онлайн сообщает, что АвтоВАЗ направил в дилерские центры дополнение к ранним указаниям по установке "допов", согласно которому сроки смещаются с 15 ноября на 1 декабря 2021 года. Это произошло из-за того, что в стране действовал режим нерабочих дней, в результате чего была массово приостановлена деятельность организаций в сфере обслуживания.

Действительно ли этот фактор является причиной переноса старта реализации автомобилей Lada, оснащённых дополнительным набором аксессуаров, пока неизвестно. Можно предположить, что АвтоВАЗ отложил введение новой модели продаж из-за намерения Федеральной антимонопольной службой провести проверку в отношении производителя на предмет соблюдения Закона о защите конкуренции.

Нельзя исключать, что АвтоВАЗ также мог взять дополнительное время для диалога с дилерами, ведь новая система лишает их возможности заработка на допопциях.