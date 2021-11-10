Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
10.11.2021 13:00
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ отложил установку обязательных "допов" дилерами

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Ранее "РГ" писала, что АвтоВАЗ обяжет дилеров Lada устанавливать дополнительное оборудование, перечень и стоимость которого будут регламентированы комплектацией определённой модели. Появилась информация, что компания отложит введение такой модели продаж автомобилей.

Фото: Istock
От BMW до Lada: список моторов, которые потребляют масло литрами

Сайт Лада.онлайн сообщает, что АвтоВАЗ направил в дилерские центры дополнение к ранним указаниям по установке "допов", согласно которому сроки смещаются с 15 ноября на 1 декабря 2021 года. Это произошло из-за того, что в стране действовал режим нерабочих дней, в результате чего была массово приостановлена деятельность организаций в сфере обслуживания.

Действительно ли этот фактор является причиной переноса старта реализации автомобилей Lada, оснащённых дополнительным набором аксессуаров, пока неизвестно. Можно предположить, что АвтоВАЗ отложил введение новой модели продаж из-за намерения Федеральной антимонопольной службой провести проверку в отношении производителя на предмет соблюдения Закона о защите конкуренции.

Нельзя исключать, что АвтоВАЗ также мог взять дополнительное время для диалога с дилерами, ведь новая система лишает их возможности заработка на допопциях.

#Lada