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10.11.2021 17:00
Рубрика: Легковые авто

Блогер сделал из Land Cruiser 200 трехосный пикап, но он не для бездорожья

Текст: Константин Руссов

На телеканале ArabGT появилось видео, в котором рассказывается о новом проекте Хусейна Аль-Тамими - трёхосном пикапе на базе Land Cruiser 200. Он уникален, но вряд ли подходит для покорения дюн и бездорожья.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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Третья ось не соединяется с трансмиссией, поэтому колёсная формула не 6х6, а такая же, как у стандартного "двухсотого". Тем не менее, для обеспечения лучшей геометрической проходимости Хусейн срезал края переднего бампера и установил тюнинг-кит подвески, увеличивающий дорожный просвет.

Также пикап оснащается шноркелем, электрической лебёдкой, складывающимися при помощи электропривода подножками, а фронт автомобиля украшен светодиодной светотехникой, которая в работе выглядит, как неисправная гирлянда.

Салон полностью перешит в коричневую кожу, потолок - "звёздное небо", как в моделях Rolls-Royce, в торпедо справа установлен широкий дисплей, а в ободе рулевого колеса - электронный хронометр и указатель количества оборотов коленчатого вала.

Ранее ArabGT спроектировал автомобиль для соколиной охоты на базе соплатформенного Lexus LX.

#Toyota