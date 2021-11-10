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10.11.2021 14:41
Рубрика: Экономика

Цены на дизельное топливо вновь обновили исторический максимум

Текст: Александра Воздвиженская

Оптовая стоимость дизельного топлива всех сортов продолжила расти на торгах биржи СПбМТСБ 10 ноября. Непрерывный рост наблюдается с середины октября.

Фото: ТАСС
Есть ли шансы на снижение розничных цен на бензин к концу года

Так, тонна летнего дизельного топлива по европейскому территориальному индексу подорожала за последний торговый день на 1,7%, до 53,58 тысячи рублей, межсезонного дизеля - на 1,1%, до 54,62 тысячи рублей. Для обоих сортов это стало историческим максимумом, который ранее был обновлен накануне.

Стоимость зимнего дизельного топлива выросла еще на 0,5%, до 60,78 тысячи рублей. Исторический максимум обновляется уже четвертые сутки. Цены на Аи-92, Аи-95 и топочный мазут снизились, также как и на авиакеросин, который днем ранее побил рекорд стоимости.

Регуляторы и эксперты связывают рост оптовых цен с ранним переходом заводов на выпуск зимних видов топлива. На фоне этого сезонного фактора Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обратилась к нефтекомпаниям с требованием объяснить, могут ли они нарастить производство и поставки зимнего и межсезонного дизеля на внутренний рынок, следует из протокола биржевого комитета, куда входят ФАС, минэнерго, СПбМТСБ и участники коммерческого рынка, пишет ТАСС.

Как писала ранее "РГ", вице-премьер РФ Александр Новак, курирующий ТЭК, поручил правительству в начале ноября проанализировать работу топливного демпфера и решить, нужно ли его корректировать в части бензина и дизеля. Кроме того, кабмин решил продолжить мониторинг цен на топливо на бирже, чтобы позднее, возможно, повысить нормативы продаж для нефтекомпаний.

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