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03.11.2021 21:37
Рубрика: Бензин

Кабмин рассмотрит новые меры для сдерживания роста цен на топливо

Текст: Александра Воздвиженская
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Правительство проведет дополнительный анализ работы топливного демпфера для бензина и дизельного топлива, чтобы рассмотреть целесообразность его корректировки в следующем году. Кроме того, кабмин продолжит мониторинг цен на бирже, чтобы решить, нужно ли еще повышать нормативы продаж моторного топлива.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
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Поручения в этой части дал вице-премьер РФ Александр Новак по итогам стратегической сессии по ситуации на рынке нефтепродуктов. Особое внимание на сессии Новак уделил ситуации на рынке авиакеросина, его производству, ценам и мерам по их стабилизации.

"Несмотря на продолжающийся активный рост мировых котировок на нефтепродукты, к середине IV квартала текущего года темпы роста цен на российских АЗС находятся в рамках расчетной инфляции", - говорится в сообщении на сайте правительства. Участники сессии среди прочего обсудили поддержку железнодорожных поставок топлива на Дальний Восток.

Как сообщил ранее Росстат, литр Аи-92 в среднем по России с начала года подорожал на 6,9%, Аи-95 - на 6,5%, дизель - на 4,9%. Инфляция с начала года составила 6,52%. По прогнозам Банка России, к концу года инфляция составит 7,4-7,9%.

Как писала ранее "РГ", к началу ноября стоимость авикеросина и дизельного топлива в оптовом звене побила очередной исторический рекорд на фоне высокого спроса. За динамикой цен постоянно следит Федеральная антимонопольная служба (ФАС), в том числе за ценами на заправках. Для производителей моторного топлива и авиакомпаний действует демпферный механизм, который последний раз корректировался весной этого года.

Также в III квартале этого года действовала временная рекомендация для нефтяников со стороны Минэнерго и ФАС увеличить нормативы продаж на бирже на 1%, то есть до 12% по бензину и до 8,5% - по дизелю, чтобы стабилизировать цены в опте. Сейчас правительство рассматривает вероятность сделать эту временную рекомендацию обязательным условием.