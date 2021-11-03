Биржевые цены на авиакеросин и дизель обновили исторический максимум

Стоимость авиакеросина и дизельного топлива на торгах биржи СПбМТСБ в среду обновила максимумы. Так, тонна летнего дизеля подорожала на 0,4%, до 52,68 тысячи рублей за тонну, зимний дизель вырос в цене на 0,8%, до 59,44 тысячи рублей, авиакеросин - до 58,25 тысячи рублей (+0,7%), следует из данных территориальных европейских индексов.

Летнее дизельное топливо обновляет рекорды в оптовом звене вторые сутки, зимний дизель последний раз бил рекорд 29 октября, а авиакеросин - 1 ноября.

Другие виды топлива показывают разнонаправленную динамику: межсезонный дизель подорожал на 0,5%, до 53,9 тысячи рублей, в то время как топочный мазут подешевел на 0,3%, до 25,53 тысячи рублей за тонну, а сжиженные углеводородные газы (СУГ) упали в цене на 0,1%, до 38,06 тысячи, хотя до этого они также обновляли рекорды.

Как писала ранее "РГ", биржевые цены на дизель и авиакеросин растут на фоне высокого спроса со стороны трейдеров и не поспевающего за ним предложением продукта на фоне перехода на зимние сорта топлива. Федеральная антимонопольная служба (ФАС), которая проводит мониторинг цен, накануне призвала авиакомпании активнее использовать биржевые индикаторы при формировании начальных максимальных цен, что, по мнению службы, должно сделать ценообразование более прозрачным, а следовательно, сдержать цены от роста.