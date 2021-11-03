Новости

Перед судом предстанет обвиняемый в разбое, скрывавшийся 25 лет 15:18
В Иркутской области с радаров пропал самолет Ан-12 15:17
Китай испытал электромагнитные катапульты для нового авианосца 15:14
Группа Artik & Asti объявила о распаде 15:07
В Калининграде систему QR-кодов продлили до февраля 2022 года 15:05
"Истребительница вампиров" и антиваксер Кристи Суонсон заразилась COVID 15:01
Биржевые цены на авиакеросин и дизель обновили исторический максимум 14:52
Роспотребнадзор разрешил "Динамо" сыграть с "Краснодаром" в Москве 14:49
Минск продлил запрет на ввоз продукции группы западных компаний 14:44
Госатомнадзор рассмотрел готовность к пуску второго блока АЭС 14:35
В Минпромторге заявили об отсутствии перебоев с поставками "Спутник Лайт" 14:17
Орловская полиция начала проверку после нападения фельдшера на пациента 14:16
"Романтики с большой дороги": Веснина подтвердила, что воры вернули олимпийские медали 14:06
Курские власти продлят нерабочие дни до 12 ноября 14:03
Умер знаковый американский джазмен Эмметт Чепмен 13:55
СК ходатайствует об аресте мужчины, обвиняемого в убийстве экс-замначальника ГУЭБ МВД 13:54
На форум молодых лидеров стран Арктического совета подано почти 600 заявок 13:50
Песков назвал одну из тем предстоящего разговора Путина с Байденом 13:45
В Челябинской области режим нерабочих дней продлен до 12 ноября 13:41
ГИБДД проведет массовые проверки по выявлению нетрезвых водителей 13:30
Оперштаб: В Москве выявлено 6827 новых случаев COVID-19 13:29
В центре Москвы разрешенную скорость снизили до 30 км/ч 13:25
В России пройдет бесплатный Чемпионат по машинному обучению 13:22
В Беларуси допустили переход на российские самолеты 13:21
Песков: Закупки Росгвардии и ФСО засекречены из-за гостайны 13:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
03.11.2021 14:52
Рубрика: Экономика

Биржевые цены на авиакеросин и дизель обновили исторический максимум

Текст: Александра Воздвиженская
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Стоимость авиакеросина и дизельного топлива на торгах биржи СПбМТСБ в среду обновила максимумы. Так, тонна летнего дизеля подорожала на 0,4%, до 52,68 тысячи рублей за тонну, зимний дизель вырос в цене на 0,8%, до 59,44 тысячи рублей, авиакеросин - до 58,25 тысячи рублей (+0,7%), следует из данных территориальных европейских индексов.

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
На сколько подорожают авиабилеты из-за роста цен на керосин

Летнее дизельное топливо обновляет рекорды в оптовом звене вторые сутки, зимний дизель последний раз бил рекорд 29 октября, а авиакеросин - 1 ноября.

Другие виды топлива показывают разнонаправленную динамику: межсезонный дизель подорожал на 0,5%, до 53,9 тысячи рублей, в то время как топочный мазут подешевел на 0,3%, до 25,53 тысячи рублей за тонну, а сжиженные углеводородные газы (СУГ) упали в цене на 0,1%, до 38,06 тысячи, хотя до этого они также обновляли рекорды.

Как писала ранее "РГ", биржевые цены на дизель и авиакеросин растут на фоне высокого спроса со стороны трейдеров и не поспевающего за ним предложением продукта на фоне перехода на зимние сорта топлива. Федеральная антимонопольная служба (ФАС), которая проводит мониторинг цен, накануне призвала авиакомпании активнее использовать биржевые индикаторы при формировании начальных максимальных цен, что, по мнению службы, должно сделать ценообразование более прозрачным, а следовательно, сдержать цены от роста.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Экономика Транспорт Бензин Цены на бензин

Главное сегодня

Путин проведет День народного единства в Севастополе
Песков: Решений о продлении нерабочих дней нет
Пушков: Россия не обязана признавать все рекомендации международных организаций
В ПФР рассказали, какой стаж дает право на досрочную пенсию
ГИБДД проведет массовые проверки по выявлению нетрезвых водителей
Названы регионы, где коммунальные услуги подорожают сильнее всего
Могут ли на кассе не принять непонравившиеся купюры