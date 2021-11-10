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10 ноября 2021 г.

Указ главы Чеченской Республики от 5 ноября 2021 года № 231 "Об утверждении новой редакции указа Главы Чеченской Республики от 25 октября 2021 года № 226"

На основании обращения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чеченской Республике постановляю:

1. Указ Главы Чеченской Республики от 25 октября 2021 года № 226 "О мерах по минимизации угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чеченской Республики" (в редакции указа Главы Чеченской Республики от 29 октября 2021 года № 230) утвердить в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Дааева Х.-Б.Б.

3. Настоящий указ вступает в силу с 8 ноября 2021 года и подлежит официальному опубликованию.

Р.А.Кадыров


Утвержден указом Главы Чеченской Республики от 5 ноября 2021 года № 231


"О мерах по минимизации угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чеченской Республики (новая редакция указа Главы Чеченской Республики от 25 октября 2021 года № 226)

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" постановляю:

1. Установить, что в период распространения и сохранения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-I9):

деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере торговли, услуг и общественного питания допускается при условии проверки посетителей и получателей услуг (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) на наличие у них действующего QR-кода, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус" (далее - QR-код), или сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (на бумажном носителе), или отрицательного теста ПЦР (срок действия - не более трех дней), или выданной медицинской организацией справки о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), если с даты выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, или выданного медицинской организацией документа (справка, заключение), подтверждающего наличие у гражданина медицинского отвода от вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также при условии соблюдения данных требований гражданами, работающими в указанных организациях и у индивидуальных предпринимателей (QR-код предъявляется гражданином на электронном устройстве или бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать камерой смартфона, планшета, иного специального устройства);

приостанавливается проведение массовых общественных, политических и иных организованных мероприятий с участием более 50 человек;

запрещается нахождение совершеннолетних граждан без применения средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в местах массового скопления граждан, в том числе на рынках, объектах торговли, сферы услуг, культуры, образования, физической культуры и спорта, в салонах пассажирского транспорта, включая такси, а также в личных легковых автомобилях (при размещении в салоне (кузове) двух и более человек в одном ряду сидений);

заполняемость посетителями объектов общественного питания, физической культуры и спорта, банкетных залов (залов торжеств), средств пассажирского транспорта, кинотеатров (кинозалов), концертных залов, театров, развлекательных центров, детских игровых комнат, дельфинариев (аквапарков) и других объектов, на которых оказываются зрелищные, развлекательные и другие массовые услуги, не должна превышать 50 % от общего количества мест (вместимости залов);

не прошедшие вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-I9) граждане в возрасте 60 лет и старше, граждане, имеющие тяжелые хронические заболевания, обязаны соблюдать режим полной самоизоляции, за исключением случаев, вызывающих необходимость обращения за медицинской помощью или принятия мер в иных случаях угрозы жизни и здоровью; режим полной самоизоляции может не соблюдаться руководителями и сотрудниками предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, а также работниками здравоохранения.

2. Рекомендовать гражданам, проживающим на территории Чеченской Республики, органам государственной власти, органам местного самоуправления, иным органам и организациям, осуществляющим деятельность на территории Чеченской Республики, в течение всего периода распространения или сохранения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) соблюдать предписания, запреты, ограничения и рекомендации, введенные в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

3. Руководителям предприятий, организаций, учреждений и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Чеченской Республики:

обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и методических рекомендаций, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, а также рекомендаций территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор в Чеченской Республике, регламентирующих условия и порядок организации работы предприятий и объектов сферы торговли, общественного питания и услуг на период распространения или сохранения угрозы дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19;

организовать и обеспечивать функционирование режима проведения бесконтактного контроля температуры тела сотрудников, не допускать на рабочие места сотрудников, имеющих признаки острого респираторного вирусного заболевания;

обеспечить перевод на дистанционный режим работающих граждан в возрасте старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, за исключением работников, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования предприятия, организации, учреждения (индивидуального предпринимателя), а также работников здравоохранения.

4. Министерству здравоохранения Чеченской Республики обеспечить организацию работы медицинских организаций с учетом развития санитарно-эпидемиологической обстановки.

5. Оперативному штабу по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чеченской Республики:

осуществлять мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки по распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чеченской Республики;

обеспечивать оперативное рассмотрение вопросов, связанных с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чеченской Республики;

обеспечивать взаимодействие территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Чеченской Республики, органов местного самоуправления и других органов и организаций, задействованных в работе по предупреждению новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

вносить предложения о введении дополнительных мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чеченской Республики, с учетом складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки.

6. Предложить Духовному управлению мусульман Чеченской Республики:

1) выработать рекомендации, предусматривающие:

уменьшение числа и масштабов религиозных мероприятий, а также ограничение количества присутствующих на них верующих, в том числе на коллективных намазах в мечетях, 50 процентами от вместимости помещений;

сокращение продолжительности религиозных обрядов, в том числе пятничных проповедей, и участие на них верующих с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские маски, респираторы);

ограничение состава и порядка проведения религиозных обрядов, совершаемых в целях соблюдения норм ислама и следования обычаям чеченской традиционной культуры, на траурных мероприятиях, в том числе: ограничение числа лиц, принимающих траур 20-30 человеками из числа наиболее близких родственников умершего; ограничение числа граждан, одновременно принимающих на них участие; воздержание участников траурного мероприятия от физических контактов при выражении соболезнования и приветствия; воздержание лиц, достигших возраста 60 лет и старше, от очного участия на траурных мероприятиях, с выражением соболезнования по каналам телефонной связи, посредством социальных сетей или контактов; соблюдение режима социального дистанцирования не менее 1,5 метров, с нанесением (установкой) соответствующей разметки на площадке, где проходит траурное мероприятие; применение участниками траурного мероприятия средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские маски, респираторы);

отказ от совершения или перенос, на более благополучное по санитарно-эпидемиологическими показателям время, религиозных обрядов с участием значительного количества граждан (маха бар, зикр, мовлид), если они не вызваны внезапными обстоятельствами, а приурочены к очередной годовщине или иному сроку наступления определенного события, либо, с учетом существа и характера события и приуроченного к нему религиозного обряда с большим количеством людей в ограниченных небольшой площадью помещениях, замена соответствующего обряда благодеянием в виде раздачи милостыни нуждающимся гражданам (Садака);

ограничение масштабов проведения торжественных мероприятий по случаю бракосочетаний, в том числе проведение обрядов бракосочетания (никах) с ограниченным числом участников из числа близких родственников, отказ от проведения или перенос на более благоприятный, с точки зрения санитарно-эпидемиологической ситуации, период праздничных торжеств с присутствием большого количества участников и гостей;

2) довести выработанные рекомендации до кадиев районов (городских округов) и руководителей исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований всех уровней, организовать разъяснение населению необходимости их соблюдения (в проповедях во время пятничных молитв, в специальных информационных выпусках, через имамов населенных пунктов), а также принять действенные меры по самому активному привлечению старейшин, туркхов (сельских и квартальных глашатаев) на местах к обеспечению выполнения гражданами данных рекомендаций;

3) проводить активное информирование населения о преимуществах вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COV1D-19) и необходимости неукоснительного соблюдения всеми гражданами профилактических и других мер, предусмотренных действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чеченской Республики.

7. Главам администраций муниципальных районов, мэрам городов и городских округов, главам сельских поселений Чеченской Республики во взаимодействии с подразделениями органов внутренних дел, старейшинами и туркхами (сельскими и квартальными глашатаями) организовать на местах эффективную систему наблюдения за проведением религиозных, праздничных и других мероприятий и принимать оперативные и другие действенные меры по обеспечению соблюдения гражданами в ходе их проведения на соответствующих территориях рекомендаций Духовного управления мусульман Чеченской Республики, выработанных и доведенных в соответствии с пунктом 6 настоящего указа.

8. Рекомендовать МВД по Чеченской Республике и Управлению Роспотребнадзора по Чеченской Республике:

организовать эффективные профилактические мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами норм и положений законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в условиях возникновения или сохранения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и заболеваний, представляющих опасность для окружающих;

усилить административную практику по выявлению нарушений гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнения ими санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и привлечению виновных лиц к административной ответственности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

9. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Дааева Х.-Б.Б.

10. Настоящий указ вступает в силу с 8 ноября 2021 года и подлежит официальному опубликованию.

Р.А.Кадыров.



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