Чего ждать от нового сериала "Сказки Пушкина. Для взрослых"

Мини-сериалом из шести эпизодов занималась разношёрстная команда отечественных киноделов, которые представят пять авторских адаптаций пушкинских сказок, перемещённых в современные российские реалии.

В вариации Ксении Зуевой ("Близкие", "Вмешательство") на тему "Сказки о рыбаке и рыбке" главные герои - молодая пара (Павел Попов и Дарья Жовнер) из курортного города, живущие мелким воровством. "Кормильцем" и здесь выступает мужчина. В приложении для знакомств он находит, так сказать, крупную рыбу - известную женщину-продюсера, прибывшую на фестиваль (Ингеборга Дапкунайте). И коварный обольститель отправляется на свидание.

Но всё идёт не так, как задумано - мошенник вскоре обнаруживает себя в роли постоянной секс-обслуги предполагаемой жертвы. Та меж тем за счёт своих связей утоляет растущие аппетиты "старухи" своего любовника. Растут они с геометрической прогрессией: сначала позарез надо на модную тусовку попасть, потом в Москву переехать, а там уже и работа на телевидении не за горами.

Как и сказочный старик, персонаж Попова, сам толком не понимая зачем, служит посыльным у своей на глазах борзеющей суженой, безропотно (ну почти) передавая "волшебнице" её всё более наглые хотелки. Только теперь и "рыбка" им пользуется самым бесстыдным образом. Пока он продолжает пребывать в тупом недоумении и плыть по течению.

Делать выводы обо всём проекте, созданном в формате альманаха совершенно разными людьми, по первой серии, конечно, рановато. Но сам эпизод, несмотря на некоторые лишние детали (это при хронометраже менее 40 минут) и порой прямолинейную игру в злободневность и символизм, вызывает интерес. Как минимум тем, что, формально применяя набравший в последнее время популярность метод переноса русской классики в нынешнюю действительность (см. "Гроза" и "Мёртвые души"), не довольствуется назойливым констатированием спорного тезиса о том, что "в этой стране ничего не меняется".

Вместо этого Зуева показательно выворачивает наизнанку пушкинскую мораль и переходит к сатире на нравы посткапитализма, когда для личного успеха уже ровным счётом ничего, кроме безграничной настырности, не нужно. И только нехватка амбиций, а не, скажем, таланта или - боже упаси! - чувства меры ведёт к разбитому корыту. А уже состоявшихся небожителей это мельтешение не интересует - разве что немного забавляет.

Текст на сайте "Год литературы".