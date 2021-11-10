Что изменится в медосвидетельствовании водителей с 1 марта 2022 года

Проверять водителей и кандидатов в водители на регулярное употребление алкоголя и наркотиков планируется начать с 1 марта следующего года. Но не всех, а только тех, у которых выявлены признаки заболевания или которым потребовалась водительская медсправка в связи с лишением водительских прав из-за управления в нетрезвом виде или отказа от медосвидетельствования.

Проект приказа минздрава о новом порядке обязательного медосвидетельствования водителей вновь размещен для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru.

Напомним, что ранее минздрав планировал заставить всех водителей и кандидатов в водители поголовно сдавать для получения этой справки мочу и кровь для анализа. Мочу планировалось брать для исследования на наличие психоактивных веществ, а кровь - на определение специфического маркера, показывающего регулярную алкогольную нагрузку. Анализы эти не из дешевых, да и делаются не один день. Этот спорный приказ вызвал такой ажиотаж, что люди выстроились в километровые очереди у медкомиссий накануне его вступления в силу. После чего срок его вступления в силу был перенесен и несколько раз откладывался. Последней датой значилось 1 января 2022 года.

До этого был разработан новый приказ, в котором сдавать эти дорогостоящие анализы требовалось уже не всем, а только тем, у кого есть признаки заболевания, являющегося противопоказанием для управления транспортным средством. Также он предусматривал брать эти анализы в обязательном порядке у тех, кто был ранее лишен прав за управление в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования. Этот проект был одобрен общественностью, но почему-то так и не был утвержден.

И вот появился новый проект, который предусматривает те же условия. Но изменена дата вступления в силу этого документа. Планируется, что новый порядок проверки водителей начнет действовать с 1 марта следующего года, а не с 1 января.

Поясним, какие признаки такого заболевания, как алкоголизм или наркомания, послужат поводом для направления на анализы. Это неустойчивость позы, покраснение лица, дрожание рук, несвязная речь, а также неадекватное поведение.

Также приказом утверждается новый внешний вид бланка справки. В него снова вернется перечень врачей и результатов их осмотров.