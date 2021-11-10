Эксперт НИФИ Минфина рассказала о мошенничествах с бесплатными ПЦР-тестами

Входными воротами для вируса SARS-CoV-2 являются верхние дыхательные пути. Поэтому мазок берут и из зева, и из носоглотки. Фото: iStock

Эксперт НИФИ Минфина Ольга Дайнеко предупредила о мошенничествах с бесплатными ПЦР-тестами. По ее словам, так можно отдать свои личные данные в недобросовестные руки, сообщает РИА "Новости".

Как отметила эксперт, персональные данные, включая паспортные - это один из самых лакомых кусков для мошенников. И они постоянно пробуют новые сценарии, чтобы эту информацию добыть. В последнее время все шире распространяется практика "бесплатных" тестов на коронавирус.

"Предложение состоит в том, что "лаборант" возьмет анализ на дому, но для этого нужно заполнить анкету, ввести данные СНИЛС, полиса, паспорта и адрес проживания", - рассказала Дайнеко.

Специалист рекомендовала делать тесты только в проверенных и известных местах, а также не поддаваться суматохе и панике.

Также Ольга Дайнеко отметила, что легко попасться мошенникам может и тот, кто покупает себе QR-код в интернете.

А согласно исследованию международной платежной системы Visa, большинство россиян не знает, как защитить свои данные от мошенников.