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Фото: режиссер "Чик" и Бондарчук снимают для Netflix сериал с Петровым

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    10.11.2021, 10:36
Текст:   Олег Усков
Фото: Предоставлено Netflix Фото: Предоставлено Netflix
Фото: Предоставлено Netflix

Появились подробности по ранее заявленному второму российскому сериалу для Netflix (первым, напомним, станет свежее прочтение "Анны Карениной" с Ходченковой).

Фото: "КиноПоиск"
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Про проект стало известно еще в сентябре. Сопродюсером шоу выступит Федор Бондарчук. Сценарий написал Эдуард Оганесян, автор хитовой драмы "Чики", он же станет шоураннером.

За производство отвечают компания Оганесяна "Манки Стайл" и "Водород" Михаила Врубеля и Александра Андрющенко. А главную роль сыграет Александр Петров, в 2019-м заключивший с "Водородом" эксклюзивный контракт.

Названия и даты премьеры у сериала пока нет, но имеется официальный синопсис. Такой: "Признание, поклонницы и деньги - у него есть всё. Но роскошная жизнь, о которой можно только мечтать, в один миг оказывается в прошлом, когда главный герой становится виновником преступления". И теперь впереди у персонажа - "бесконечная череда ежедневных испытаний, каких он не мог себе представить". Прежний мир горемыки разрушен, "а в новом нет и проблеска надежды".

"Путь к искуплению неизбежно будет долгим и трудным. Единственное решение - найти прощение, чтобы проснуться однажды другим человеком", несколько абстрактно и общо анонсировано нам.

Съемки уже стартовали, передает РИА Новости.

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