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Назван актер на роль Вронского в сериале Netflix по "Анне Карениной"

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    03.08.2021, 14:08
Текст:   Олег Усков

Заведомо громкий сериал "Анна К" обрел своего Вронского.

Фото: twitter.com/ Amazon
Опубликован первый официальный кадр из "Властелина Колец" Amazon

Как сообщает официальный Twitter Netflix Russia, персонажа в первом российском шоу, целенаправленно изготовленном для стриминга, сыграет Роман Васильев.

"Внимание всем, кто раскладывал карты Таро и гадал, кто будет Вронским. Смотрите фото и запоминайте имя: Роман Васильев", - говорится в твите.

Напомним, что сегодня с утра в социальных сетях началась угадайка, кому отойдет роль. В частности, усердно фигурировала фамилия Козловский.

Остальные места в современной адаптации классического романа Льва Толстого "Анна Каренина" распределились следующим методом: Светлана Ходченкова - титульная роль, Федор Бондарчук - Алексей Каренин, Юлия Александрова - "Долли" Облонская, Гоша Куценко - "Стива" Облонский, Юра Борисов - Константин Левин и Даша Верещагина сыграет "Кити" Щербацкую.

Съемки уже стартовали в Подмосковье.

Роману Васильеву 26 лет. Дебют - в 2017 году в "Девочки не сдаются". Далее - индеец в "Алиенисте" с Дакотой Фаннинг, робот-дворецкий в "Лучше, чем люди", Даниил Крамер в "Идентификации", "Лебединое озеро", герцог Голштинский в предстоящей "Елизавете".

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