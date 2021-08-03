Назван актер на роль Вронского в сериале Netflix по "Анне Карениной"

Заведомо громкий сериал "Анна К" обрел своего Вронского.

Как сообщает официальный Twitter Netflix Russia, персонажа в первом российском шоу, целенаправленно изготовленном для стриминга, сыграет Роман Васильев.

"Внимание всем, кто раскладывал карты Таро и гадал, кто будет Вронским. Смотрите фото и запоминайте имя: Роман Васильев", - говорится в твите.

внимание всем, кто раскладывал карты таро и гадал, кто будет Вронским. смотрите фото и запоминайте имя: Роман Васильев. уже ушли гуглить? pic.twitter.com/V49wwrJS2P — Netflix Russia (@NetflixRU) August 3, 2021

Напомним, что сегодня с утра в социальных сетях началась угадайка, кому отойдет роль. В частности, усердно фигурировала фамилия Козловский.

Остальные места в современной адаптации классического романа Льва Толстого "Анна Каренина" распределились следующим методом: Светлана Ходченкова - титульная роль, Федор Бондарчук - Алексей Каренин, Юлия Александрова - "Долли" Облонская, Гоша Куценко - "Стива" Облонский, Юра Борисов - Константин Левин и Даша Верещагина сыграет "Кити" Щербацкую.

Съемки уже стартовали в Подмосковье.

Роману Васильеву 26 лет. Дебют - в 2017 году в "Девочки не сдаются". Далее - индеец в "Алиенисте" с Дакотой Фаннинг, робот-дворецкий в "Лучше, чем люди", Даниил Крамер в "Идентификации", "Лебединое озеро", герцог Голштинский в предстоящей "Елизавете".