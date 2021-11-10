Глава МИД Беларуси назвал Крым российской территорией

Позиция белорусских властей по Крыму остается прежней: полуостров является территорией РФ. Об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей.

"Позиция Белоруссии по Крыму остается такой, какой была. Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого", - цитирует министра РИА Новости.

Напомним, ранее на заседании Высшего госсовета Союзного государства, прошедшем в видео-формате, президент Беларуси Александр Лукашенко "пожаловался", что российский лидер Владимир Путин "все обещал, обещал, что с собой возьмет в Крым", но не пригласил туда. Он также попросил Путина, который тогда находился на полуострове, передать крымчанам поздравления с Днем народного единства 4 ноября.

Позже председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Беларуси Андрей Савиных заявил, что эти высказывания Лукашенко о Крыме являются признанием его российской территорией. Он также отметил, что Беларусь давно считает Крым частью РФ, просто это не было "формализовано для российского медийного пространства".