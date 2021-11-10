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10 ноября 2021 г.

Постановление губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10 ноября 2021 года № 151 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2001 года № 75-оз "О Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 16 октября 2007 года № 135-оз "О защите населения и территорий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", учитывая письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре от 9 ноября 2021 года № 01-03/5404 и согласование Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре от 10 ноября 2021 года, постановляю:

1. Продлить запрет на проведение в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре до 21 ноября 2021 года включительно зрелищно-развлекательных мероприятий.

2. Организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, посещение гражданами которых в соответствии с правовыми актами Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры осуществляется в том числе при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и двухмерного штрихового кода (QR-кода), подтверждающего факт их вакцинации против новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, или перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19 (далее совместно - "QR-код"), с 15 ноября 2021 года использовать мобильное приложение "UGRA-QR" для проверки подлинности таких QR-кодов.

3. Внести в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 мая 2020 года № 51 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" изменение, дополнив абзац первый пункта 6 после слова "собственности" словами ", индивидуальным предпринимателям".

4. Внести в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6 сентября 2021 года № 122 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" изменение, дополнив пункт 1 после абзаца третьего абзацем следующего содержания:

"наличия электронного уведомления, сформированного в государственной информационной системе самоконтроля передвижения граждан в период действия режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре "Цифровое уведомление", в том числе о вакцинации сотрудников;".

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова



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