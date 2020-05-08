Постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 мая 2020 года № 51 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", указами Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 28 апреля 2020 года № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 18 марта 2020 года № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения COVID-19", от 30 марта 2020 года № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-19", законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2001 года № 75-оз "О Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 16 октября 2007 года № 135-оз "О защите населения и территорий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", постановлениями Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 апреля 2020 года № 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", от 18 апреля 2020 года № 34 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", от 30 апреля 2020 года № 46 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", от 5 мая 2020 года № 48 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" постановляю:

1. С целью предотвращения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 (далее - COVID-19), в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (далее - автономный округ) продлить до 31 мая 2020 года включительно:

1.1. Действие режима обязательной самоизоляции граждан.

1.2. Действие подпункта 5.2 пункта 5, пунктов 9, 21, 24 постановления Губернатора автономного округа от 9 апреля 2020 года № 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре".

2. Рекомендовать исполнительным органам государственной власти автономного округа, органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, в введении которых находятся организации, осуществляющие деятельность по программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования, организациям всех форм собственности, осуществляющим образовательную деятельность в автономном округе:

2.1. Завершить учебный год для обучающихся 1-4 классов до 18 мая 2020 года, 5-11 классов - согласно графику организации образовательного процесса на 2019-2020 учебный год с применением электронных образовательных ресурсов и дистанционных технологий обучения.

2.2. В установленный период каникулярного времени создать условия для участия обучающихся в проектной деятельности по основным образовательным предметам и приоритетным направлениям дополнительного образования.

2.3. Обеспечить функционирование дошкольных образовательных организаций в штатном режиме с количеством групп, формируемых по заявлениям граждан, с обязательным соблюдением санитарных требований, установленных на период эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением COVID-19, в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в отношении допуска к работе сотрудников, усилением контроля утреннего фильтра при приеме детей в дошкольную образовательную организацию, санитарной обработки помещений и соблюдения масочного режима персоналом.

2.4. Право выбора графика посещения дошкольной образовательной организации оставить за родителями (законными представителями) несовершеннолетних с сохранением модели оплаты за фактически оказанные услуги дошкольного образования.

3. Установить, что с 12 мая 2020 года в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, а также их территориально обособленных структурных подразделениях осуществляется организация предоставления государственных и муниципальных услуг по предварительной записи с одновременным нахождением в операционном зале количества человек из расчета не более двух на каждое "окно" приема.

4. Установить, что в период действия в автономном округе режима обязательной самоизоляции в дополнение к случаям, установленным постановлениями Губернатора автономного округа от 9 апреля 2020 года № 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" (далее также - постановление № 29), от 13 апреля 2020 года № 30 "О введении ограничений весенней охоты на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" (далее - постановление № 30), от 18 апреля 2020 года № 34 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" (далее также - постановление № 34), от 30 апреля 2020 года № 46 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" (далее - постановление № 46), могут покидать места жительства (пребывания):

4.1. Волонтеры (добровольцы) при следовании 9 мая 2020 года к мемориалам или памятникам Великой Отечественной войны с целью возложения цветов от имени ветеранов Великой Отечественной войны.

4.2. Граждане:

для посещения учреждений, организаций, индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не приостановлена в соответствии с пунктами 3, 5 настоящего постановления;

для прогулок с детьми до 14 лет в период с 08.00 часов до 10.00 часов, с 19.00 часов до 21.00 часов с обязательным соблюдением масочного режима, социальной дистанции до других граждан не менее 1,5 метров, использованием перчаток.

5. Установить, что в дополнение к случаям, установленным постановлениями № 29, 34, 46, при условии соблюдения социальной дистанции до других граждан не менее 1,5 метров, масочного режима и обработки рук кожными антисептиками, использования перчаток, не приостанавливается деятельность организаций, индивидуальных предпринимателей:

реализующих садово-огороднические товары;

осуществляющих розничную торговлю рыболовными принадлежностями;

осуществляющих производство мебели и ее комплектующих;

реализующих транспортные средства;

осуществляющих торговлю непродовольственными товарами в помещениях площадью не более 500 кв. м при наличии отдельного входа в них с улицы.

6. Рекомендовать руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности:

6.1. Обеспечить на входе контроль соблюдения посетителями масочного режима, а также наличие мест обработки рук кожными антисептиками либо наличие дезинфицирующих салфеток, одноразовых перчаток.

6.2. Организовать централизованный сбор на выходе использованных одноразовых масок, перчаток, дезинфицирующих салфеток.

7. Рекомендовать руководителям аптечных организаций всех форм собственности обеспечить наличие в ежедневном ассортименте медицинских масок и перчаток.

8. Департаменту промышленности автономного округа направить в срок до 9 мая 2020 года в аптечные организации контактные данные производителей и поставщиков средств индивидуальной защиты.

9. Службе по контролю и надзору в сфере здравоохранения автономного округа обеспечить ежедневный мониторинг наличия защитных масок и одноразовых перчаток в аптечных организациях.

10. Внести в постановление Губернатора автономного округа от 9 апреля 2020 года № 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" изменения, признав абзац второй, подпункт 16.1 пункта 16 утратившими силу.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключением пункта 10, вступающего в силу с 12 мая 2020 года.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова







