Импорт товаров из стран дальнего зарубежья вырос почти на треть

Импорт в Россию товаров из стран дальнего зарубежья вырос в январе-октябре этого года на 28,3%. Об этом сообщает федеральная таможенная служба.

Общий объем импорта за 10 месяцев составил 211,8 млрд долларов. Для сравнения - в 2020 году импорт товаров в РФ из стран дальнего зарубежья составил 205,1 млрд долларов. Это ниже, чем в 2019 году, на 5,4%.

Также существенно увеличился импорт и в октябре. Его объем составил 22,7 млрд долларов, что больше на 18,6% по сравнению с октябрем прошлого года.

Особенно выросли закупки химической продукции - на 27,1% (до 4,3 млрд долларов), машиностроительной продукции - на 17,6% (до 11,8 млрд), продовольственных товаров и сырья - на 15% (до 2,3 млрд), а также текстильных изделий и обуви - на 10% (до 1,2 млрд).

Ранее сообщалось, что на 14% с начала года вырос импорт сыров в Россию.