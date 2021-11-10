Истребитель пятого поколения J-20 превратили в памятник в Китае

На территории летного учебного центра Chengdu Aerospace Corporation появился необычный памятник - на пьедестал водрузили один из прототипов истребителя пятого поколения J-20.

The world's first full-size monument to a 5th-gen fighter jet.



A prototype of the Chinese J-20 fighter, which took part in resource tests, was installed on the territory of the Chengdu Aerospace Corp Flight Training Center (part of the #Chinese State Aircraft Corp - AVIC).#China pic.twitter.com/90GBJJ1kyl — Su-57 5th Gen Fighter (@5thSu) November 9, 2021

Сообщается, что крылатая машина участвовала в ресурсных испытаниях, и когда они были закончены, ее решили не отправлять на слом, а установили на почетную вечную стоянку.

Разумеется, этот образец существенно отличается от реального серийно изготовляемого самолета, и на нем полностью отсутствует какое-либо внутренне оборудование. На обнародованных фотографиях не демонстрируется задняя часть, поэтому непонятно, как выглядят макеты элементов двигателей.

Рядом, на другом постаменте находится многоцелевой истребитель - J-10, относящийся к предыдущему поколению. Эти самолеты являются своеобразными символами авиационной мощи Китайской Народной Республики, достигшей значительных успехов в создании передовой техники для своих военно-воздушных сил.

Конструкторам из Поднебесной понадобилось менее десяти лет, чтобы довести до ума свою разработку, которая первоначально была известна как J-XX. Когда первый образец попал в объективы фотоаппаратов, многие из экспертов нашли некоторое сходство с российским опытным самолетом МиГ 1.44.

По некоторым оценкам, "Двадцатый" при максимальной взлетной массе 35000 кг может нести боевую нагрузку в 7800 кг. Некоторые источники сообщали, что самолет способен разгоняться чуть ли не до 2900 км/ч, что вряд ли соответствует действительности. Боевой радиус действия доходит до 2000 км.

Самолет имеет радиолокационную станцию с активной фазированной решеткой и датчики, следящие за воздушной обстановкой. Для него разработаны различные средства поражения класса "воздух-воздух", в том числе большой дальности. Имеются высокоточные боеприпасы для поражения наземных целей.

В конце прошлого месяца впервые засветился двухместный вариант этого истребителя. Также сообщалось о начале испытаний палубного самолета пятого поколения J-35.